經濟部火速核准陽信增資案 賴中強：林全內閣有鬼！

賴中強質疑港商男海控股入股陽信商銀，經濟部恐有不肖官員趕在內閣改組前，核准陽信商營增資案。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-11 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕具中資背景的香港上市公司「南海控股」日前宣布欲入股陽信銀行，引發各界質疑。律師賴中強今天（11日）指出，林全內閣裡可能有鬼，經濟部趕在內閣改組前、本月4日已核准陽信增資登記，增資金額當中可能包括「南海控股」發布的「斥資5億元取得陽信商銀5千萬股」。

香港商人于品海傳出以香港上市公司「南海控股」名義欲入股民進黨中常委、財務委員會主委、綠色友誼連線黨員大戶陳勝宏的陽信銀行，由於于品海的紅色資本家背景，外界擔心中國介入國內政黨政治隱憂。

賴中強質疑，經濟部網站登記資料顯示，經濟部已趕在內閣改組前，9月4日已核准陽信商銀變更登記，實收資本額由今年股東會基準日的200億2803萬8130元，增資為216億2944萬40元，除股東會決議盈餘轉增資10億140萬1910元，再增資6億元，此數字可能包括南海控股日前發布的5億元。

賴懷疑，林全內閣可能有鬼，有不肖官員趕在內閣改組前，核准陽信商營增資案，讓于品海入股陽信商銀。他也呼籲行政院長賴清德、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津徹查此案，並撤銷陽信商銀的增資案。

根據賴中強投書本報評論，于品海的事業發展與中國太子黨中信集團有很深的關聯，另外于品海2009年收購多維新聞網後，將總部遷至中國公安部嚴密控管的北京，外界傳言稱中國公安部曾介入此收購案，而收購後多維新聞網的言論確實也明顯轉向。各界認為「多維」已是「親習（近平）媒體」，不少人質疑于品海去年底在台灣發行「多維月刊」，今年則入股陽信商銀，背後恐有習近平意志。