賴清德衝撞體制做改革 誰是下一個吳健保、李全教？

2017-09-10 20:54

〔記者蔡文居／台南報導〕新任行政院長賴清德於台南市長任內取消議員工程配合款獲前行政院長林全的讚賞，最近引起各界討論。當時擔任台南市議員的立委王定宇表示，賴清德主要是透過民意的支持，衝撞議會體制完成改革，斬斷長久的陋習，進而贏得人民的支持。

賴清德於2010年底剛當選升格後的台南市長，翌年市議會召開臨時會，就因取消議員每年1000餘萬元的小型工程建議配合款，與市議會大台南無黨問政聯盟總召吳健保為首的在野黨槓上，府會陷入僵局，因一再流會議會無法運作，最後在民意及輿論的支持下，賴清德成功取消議員的配合款，完成被認為「不可能的任務」。

王定宇表示，賴清德第一屆市長任內搞掉吳健保，第二屆則搞掉李全教，背後都是透過民意的支持。至於，未來的立法院，誰會是下一個吳健保、李全教？大家拭目以待。

剛辭勞動部次長返經營的前市議員郭國文表示，賴取消小型工程款，當時他剛當選市議員，過程中，黨內雖也有雜音，但大家均一致支持。他認為，這是價值觀及議題理念認同的問題，而非刻意操作，也無法複制，立法院如沒有這類的陋習，也就不會有這些問題。

南市民進黨議員蔡旺詮則認為情況不同，他表示，這兩屆議會，包括吳健保、李全教都相當強勢。現在立法院是民進黨過半，而國民黨內也沒有這樣的領導者，不認為院會之間會有類似的衝突。

蔡旺詮表示，國會政治生態和地方不一樣，賴清德一定會調整態度。因地方生態特殊，這樣的衝撞是不得不然，必須採非常手段，才能把這些勢力斬斷。

國民黨市議員蔡育輝則表示，賴清德是透過創造衝突，引起媒體注意，來達到其目的，但小型工程款並非積弊，即使現在哪個議員沒有配合款？給多給少而已，過去是一定額度，後來變成賴自己決定給多少。賴敏感度相當好，知道資源如何分配。過去，甚至資源直接下放給里長，議員被架空，未來相信立委也會面臨類似問題，沒資源在地方選舉就很難選，國民黨的壓力即來自於此。他相信，賴在國會的身段會變軟，也會修正，畢竟地方議會的能見度及生態，與國會並不相同。