懇請小英特赦陳水扁 獨派團體：應在今年底前特赦

台灣社社長張葉森（左三）、北社社長李川信（左二）、台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍（右二）、理事長張靜（右三）、真理大學專任副教授吳景欽（右一）、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲（左一）等人10日舉行「特赦陳前總統記者會暨研討會–從陳前總統案看陪審團制度的精神與對人權保障的重要性」，呼籲蔡政府特赦前總統陳水扁。（記者廖振輝攝）

2017-09-10 14:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕獨派本土社團今召開「特赦前總統陳水扁記者會」，懇請總統蔡英文應在今年底前下令特赦陳水扁，呼籲司法改革應以「赦扁」開始，徹底解決國共聯手迫害台灣人的政治迫害案件。

台灣社社長張葉森表示，陳水扁案是國民黨和共產黨聯手合作的政治迫害，前中國國務院總理朱鎔基曾說「搞台獨的人沒有好下場」，馬英九也嗆「子彈已經上膛，要讓他死得很難看」，結果陳水扁交接總統不到半小時就被境管，之後又被銬起來，再去找證據來定罪陳水扁。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍指出，陳水扁案件如用陪審團制度來判，絕對是會判無罪，因為特定法官服膺政治，自創「實質影響力」來入罪，用法律本來沒有的東西來判決，總統蔡英文應要在今年底以前特赦陳水扁。

民進黨立委蔡易餘表示，台灣人民對司法不信任，就是一樣的標準遇到馬英九、陳水扁，結果會完全不同，當馬英九涉案就有「大水庫理論」來護航，陳水扁就用實質影響力定罪。

蔡易餘指出，馬英九把檢察總長黃世銘叫去洩密，結果法官認為自我解讀這叫「院際調解」，所以台灣司法信任度才會這麼低，而特赦陳水扁確實是總統蔡英文接下來必須面對的問題。