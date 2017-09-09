蔡英文參拜義民爺：支持新內閣 讓台灣大步向前行

蔡英文總統（中）率同客家委員會主委李永得、桃園市長鄭文燦，向義民爺行獻禮祭典。（記者周敏鴻攝）

2017-09-09 18:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統下午到桃園市平鎮區的褒忠祠參拜義民爺，她說，義民精神是台灣最重要的文化資產，對今天的台灣而言，有個很重要的意義，就是要團結，唯有團結，一起支持國家、支持新內閣、支持台灣，我們才能向前行、向前衝。

蔡英文率同客家委員會主委李永得、桃園市長鄭文燦，在褒忠祠向義民爺行獻禮祭典，聆聽客家歌曲演出。蔡英文說，她在義民祭這個重要的日子來到褒忠祠，又看到許多長輩與鄉親都一起來拜義民爺，一起來支持台灣，讓她非常感動。

蔡英文全程用客語致詞，她說，義民祭的活動豐富，包括挑擔踩街、行獻禮祭典，大家都誠心地向義民爺表達最大的尊敬。而義民精神是台灣最重要的文化資產，對今天的台灣來說，最重要的意義就是團結，只要團結，我們就可以向前行、向前衝。

蔡英文認為，客家精神就是「大團結」，而且敢拚敢衝、保衛我們的家園，希望所有的客家鄉親要做帶領台灣團結的力量，帶領大家一起支持國家、支持新內閣、支持台灣，讓台灣大步向前行。

而世界大學運動會遭反年改團體鬧場後，蔡英文造訪桃園，讓警方如臨大敵，桃園市長鄭文燦也已下令「義民祭不容鬧場，有人鬧場，來一個就抓一個」，警察局長黎文明擔任總指揮，將褒忠祠周邊劃分為4個分區，分別由平鎮、中壢、八德、楊梅4個警分局長坐鎮指揮，嚴密防範有人鬧場。

警方共部署600警力，在周邊架起鐵拒馬，只留下一個入口讓民眾進出，廟前廣場更劃設為管制區，未經核准不得進入。

全民拔菜總部 場外喊口號抗議

警方也於距離褒忠祠約300公尺的公園設置「意見表達區」，全民拔菜總部總司令盧朝財帶了4名支持者，與台灣建國黨主席黃國華一起高喊「蔡英文下台」、「中華民國萬歲」，還高唱國歌表達對蔡英文的不滿，但蔡英文車隊從另一頭進入褒忠祠，根本沒聽到他們的抗議聲。