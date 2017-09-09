柯P澎湖勞軍感性PO文 意外釣出成串269學弟

2017-09-09 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕秋節前夕，台北市長柯文哲8日率團抵達澎湖勞軍，澎湖女婿的他，受到英雄式的歡迎，到處都有民眾熱情求合影，柯文哲今也在臉書PO文，陸軍退伍的他，談自己是首次踏進海軍基地，並驚嘆艦艇上的高科技設備，並感謝國軍弟兄為保家衛國付出的汗水與努力，貼文一出，引起網友熱烈回應，並意外釣出一串同為陸軍269旅退役的網友，大聲喊「學長好！」。

柯文哲表示，雖然她太太是澎湖人，但婚後，因為倆人都忙著上班，岳父母只好來臺北和他們住在一起。所以身為澎湖女婿的他，20幾年來都沒有機會去澎湖，直到這次秋節勞軍才有機會。

柯文哲也回憶起以前在陸軍269師（現今的269旅）雄獅部隊當2年兵，他說這次是第一次踏進海軍基地，過往勞軍以陸軍、空軍為主，並參訪澎湖146艦隊，讚嘆艦艇上的先進設備，感覺操作起來不簡單。最後提到，中秋節前夕，他感謝所有官兵們犧牲奉獻，全年無休的堅守陣地、守護國家，大家才能繼續享有民主自由生活。

貼文一出，引起網友們熱烈回應支持：「市長加油~」、「我是澎湖人，我支持澎湖女婿~」、「這是總統的架勢了，柯P加油」、「真的不考慮選總統？」，但也有網友批評：「柯P你不是台北市市長嗎？ 怎麼感覺淨做些為上位者才在做的事」、「唉，令人反感的自我膨脹」。

貼文也意外釣出一群曾在269旅服役的網友報到：「YA！是269」、「雄獅269+1」、「我也在269旅當兵！」、「269的大大大學長好～」、「269退伍學弟簽到」、「269的！我也是XD」。

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