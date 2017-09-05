賴清德4歲曾被綁架 表叔：阿公以2千元贖回

賴清德將接任行政院長的消息在電視出現後，賴清德的伯母迫不及待上香，跟祖先稟告這個好消息。（記者俞肇福攝）

2017-09-05 15:38

〔記者俞肇福／新北報導〕蔡英文總統今天上午宣布，批准行政院長林全辭呈，行政院長一職將由台南市長賴清德接任，賴清德接行政院長的消息在電視播出，賴清德位在新北市萬里老家的鄉親開心不已，他的大伯母迫不及待的上香，和祖先稟告賴清德接任行政院長的好消息。

賴清德的表叔還透露小祕密說，賴清德約4歲時隨阿公去北港進香，被歹徒盯上綁走，歹徒開口說撿到一個小孩，阿公以2000元換回了賴清德，賴清德表叔說，還好當年有贖回賴清德，不然也沒有現在的行政院長賴清德。

賴清德老家位在萬區中幅里，賴清德的父親在他2歲時因礦災罹難，賴清德靠著母親含辛茹苦將他們六個小孩帶大，賴清德一直到考上北市建國高級中學，才離開萬里到台北念書。

蔡英文總統今天宣布賴清德接任行政院長，賴的大伯母與嬸嬸從電視上看到賴清德接任閣揆的消息，都開心地說「真的好開心啊！」「可惜阿！他媽媽沒福氣，不能看到阿德接任行政院長」；去年520時，賴清德帶台南鄉親回到萬里老家，當時賴清德的鄰居們紛紛前來祝賀，也爭相與賴清德合照，鄰居都說賴清德接院長，他們與有榮焉。