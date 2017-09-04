內閣改組 法務部長邱太三留任機率高

2017-09-04 20:18

〔記者楊國文／台北報導〕行政院長林全請辭獲准，依例各內閣首長將總辭，首長去、留受矚目。若內閣總辭，邱太三、法務部兩位政務次長陳明堂、蔡碧仲也將請辭，法界認為，由於多項司改議題正在推動中，加上邱太三帶領團隊施政成績亮眼，3人留任機率高。

目前人在國外的邱太三是去年5月蔡英文總統上任後的首位法務部長，任內陸續宣布多項司法改革事項，包括擬將起訴書將上網公開、引進「妨害司法公正罪」、六都主任檢察官帶隊辦大案和檢察署招牌去法院化等重要改革事項，獲得法界不少好評。

此外，邱太三也宣布，法務部將不再派檢察官擔任與檢察業務無關的行政職，「不希望檢察官一再借調行政機關」，法務部舉例說，「黨產會就是典型例子！」

法務部也指出，邱太三還宣布以矯正機關一人一床、零超收等努力目標，在獄政革新方面著力甚深。另外，全國司改會議的檢察改革事項，也正積極進行中，黨政人士認為，邱太三頗受總統蔡英文重用，留任的機率頗高。

不過，目前判決定讞的死刑犯還有40多人未執行，新政府上台至今都未執行過死刑，部份法界人士質疑聲浪不小，邱太三稍早曾公開表態「我們沒有不執行死刑，是慎重執行」、「寧可慢，不要有萬一」。

邱太三上周六和法務部人員赴英國劍橋參加經濟犯罪國際研討會，預計下周一才返台。