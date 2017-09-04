林全：六月已向蔡總統提出可以由新人接棒

林全自曝內幕，指在今年六月就已先向蔡總統提出可以由新人來接棒。（記者陳志曲攝）

2017-09-04 15:29

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長林全向蔡總統請辭獲准，林全下午自曝內幕，指在今年六月就已先向蔡總統提出可以由新人來接棒，至於為何是在昨天的時間點提出請辭，林全則說，因為稅改方案已經大致完成，代表當初承諾蔡總統的任務已經達成，可以告一段落了。

林全今天下午在副院長林錫耀，祕書長陳美伶及發言人徐國勇的陪同下召開記者會。

林全說，他當初要接院長之前，雖然這不在其人生生涯規劃上，但認為有使命有義務有責任要接院長職務，主要是讓政權移轉穩定，落實蔡總統政見，同時有關路線夠確定。還要對國家安全整體利益盤整相關問題。

他指出，這次人事異動，緣起於與總統例行會面時，就內閣人事進行檢討，今年六月份時，雙方就提到內閣調整的想法，他也向總統說明自己無意擔任太久的院長，希望儘早有人選，不要在2018才出來，讓接手人選可以展現行政施政成果，也明確向總統說，可以開始考量人選了。

他表示，蔡總統當時認為還有些任務尚未完成，像稅改等等，他因此承諾會在新任人選產生前會持續進行相關工作，但當時就已對接任人選交換意見，也已有共識，不過總統並未最後確定，在此期間有一些消息出來，但人事案也尚未確定。

林全說，財政部在上週已經完成稅改方案，並且要預告30天，聽取社會各界的意見，屆時稅改方案就可由新任院長來確定。基本上他已把工作大致完成，請大家關注在稅改上，讓稅改可以順利走成。

林全並且感謝蔡總統讓他有機會擔任院長，很多政策加以實現，其次是感謝立院三長及委員，在過去這段時間的支持與指教；第三，要感謝行政院工作同仁的合作無間及辛勞。也要感謝媒體及社團各界的鼓勵及支持，讓工作可以在很短間內完成。

林全說，時間到了就要走，不等人的。他的任務已經告一段落。