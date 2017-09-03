前幕僚跳槽 柯Ｐ酸：你確定時代力量還會活著？

2017-09-03 22:00

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲時常傳出其管理模式與北市府基層公務員發生衝突，不過今天中午，柯就接受台灣公務革新力量聯盟年輕公務員上課，課程包括「如何跳脫爛政策漩渦」、公務機關問題等；有趣是，柯前幕僚彭盛韶也身在其中，換了時代力量智庫副執行長職務，令柯驚訝不已。

柯文哲過去常會利用休假日於北市府第一準備室，接受民間專業人士上課，過去課程有產業、金融等，而中午則是與台灣公務革新力量聯盟年輕公務員上課。

彭盛韶受訪說，只是單純為台灣公務革新力量聯盟穿針引線，讓柯市長認識這批年輕公務員，也將聯盟日前所做的布條「獻給世大運工作人員的話」轉贈給柯，希望市府知道民眾為無聲的世大運工作人員加油。

他無奈說，自己有時代力量頭銜，因此很怕外界認為該聯盟有政黨力量、害到年輕公務員，事實上他並無參與該聯盟運作。

不過，對於今天「上課」內容，彭盛韶強調，應該是分享交流會，不太算上課，內容都是台灣公務革新力量聯盟日前所做的倡議簡報、提及公務機關問題。

一位市府高層則笑說，彭盛韶出現時，柯文哲還不知道彭近況，對彭說：「你是離開經濟部，跟李世光一起掉下來嗎？」彭解釋自己在時代力量智庫，未料，柯冒出一句「你確定時代力量還會活著嗎？」

北市府發言人劉奕霆嚴正表示，柯市長絕無與時代力量人士提及選舉，盼外界勿過度揣測。