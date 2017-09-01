李乾龍接任國民黨新北黨部主委 目標建立灘頭堡

2017-09-01 12:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨今天舉行新北市黨部主委佈達典禮，由前新北市民政局長李乾龍接任，擁有豐富選戰和地方執政經驗的李乾龍表示，他是一位「抬轎的人」，目標是要建立新北市的灘頭堡，穩住市長和議長寶座，力求議會過半，全力贏回2018。

擔任監交人的國民黨秘書長曾永權指出，新北市是六都國民黨唯一的執政縣市，也是人口最多的縣市，在2018年選舉扮演重要角色，中央借重黨政、社團和選戰經歷豐富的李乾龍出任新北市黨部主委，希望「穩住新北、助攻台北、影響全台」。他說，雖然2014年和2016年遭逢嚴重挫敗，但基層實力仍在，黨內務必團結，打贏2018選戰。

代表新北市政府出席的副市長李四川表示，國民黨的目標不一定要打敗民進黨，而是希望年輕人加入，改變國民黨，國民黨要走在前面，扭轉社會對執政者的不滿，未來會全力配合黨務政策，穩住新北。

前台北縣長周錫瑋則砲轟，政黨最大的問題，就是脫離民意，民眾投票時不認同政黨，如果國民黨一直批評民進黨，那永遠不會進步，因為沒有反省。

李乾龍說，他願意在國民黨最艱困的時刻接下重擔，做為一位「抬轎者」，目標是要建立新北市的灘頭堡，鼓勵有志之士投入選舉，只要有熱忱、願意為黨付出的人，他都會全力協助，希望2018穩住市長和議長的位置，議會過半，為國民黨重返執政奠定基礎。