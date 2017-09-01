防空部成軍閱兵 空中分列式壯觀

「空軍防空暨飛彈指揮部」編成典禮1日上午於空軍台南第443聯隊舉行，雷虎小組飛越會場上空，為活動揭開序幕。（記者羅沛德攝）

2017-09-01 12:06

〔記者涂鉅旻／台南報導〕空軍「防空暨飛彈指揮部」今日正式成軍！空軍今上午在台南基地舉辦盛大的編成典禮、閱兵儀式，共有1000餘名官兵參與地面部隊閱兵，並安排IDF經國號戰機、F-16、幻象2000戰機、F-5戰機、AT-3高教機編隊進行空中分列式，場面壯觀。

隸屬於空軍司令部的防空砲兵指揮部、飛彈指揮部，今日起正式合併為「防空暨飛彈指揮部」，藉此統一防空作戰指管事權，並將指揮官層級自少將提升為中將。首任指揮官由前空軍參謀長范大維出任。空軍司令沈一鳴表示，范大維為空軍官校73年班，曾經擔任空軍455聯隊長、空軍副督察長、空軍副參謀長、空軍參謀長，認真負責、學經歷相當豐富。

空軍防空部除安排1000多名官兵手戴白手套、持65K2步槍進行地面部隊分列式，並展示愛國者三型、天弓三型、三五快砲等多項防空武裝外，另也安排7個梯次的IDF經國號戰機、F-16、幻象2000戰機、F-5戰機、AT-3高教機編隊以大雁隊形進行空中分列式。駕駛AT-3高教機的「雷虎小組」更在機尾噴出藍、白、紅三色煙霧，獲得熱烈好評。

IDF戰機升空。（記者羅沛德攝）

F-16等型戰機飛越會場上空。（記者羅沛德攝）

空軍司令沈一鳴校閱部隊。（記者羅沛德攝）

官兵列隊接受校閱。（記者羅沛德攝）

官兵列隊接受校閱。（記者羅沛德攝）

官兵列隊接受校閱。（記者羅沛德攝）

空軍防空炮兵作戰管制中心第4防砲作戰中心中尉蔡牧翰（左）、防空部第793旅第611營第2連中士蔡其峰（右）兄弟受訪。（記者羅沛德攝）

防空部第794旅第612營第1連下士張家瑜（右）、防空部第793旅第501營第2連下士張家駿（左）姊弟受訪。（記者羅沛德攝）

愛國者相列雷達（左起）、愛國者戰術控制中心、愛國者飛彈發射架。（記者羅沛德攝）

天弓一型飛彈發射架。（記者羅沛德攝）

愛國者相列雷達（左起）、愛國者戰術控制中心。（記者羅沛德攝）