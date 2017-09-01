蔡政府推動改革 台灣世代智庫民調：支持度逾6成

台灣世代智庫1日召開「蔡政府改革項目對台灣的影影」民調發布記者會，台灣世代教育基金會董事王智盛（右起）、民進黨立委王定宇、律師譚耀南針對各項民調結果進行剖析。（記者廖振輝攝）

2017-09-01 10:21

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡英文政府自去年520上任以來，陸續推動追討黨產、轉型正義、年金改革、司法改革等諸多改革，引發既得勢力的強烈反撲。根據台灣世代智庫最新民調顯示，各項改革的支持度都超過6成，司改更高達75%。

台灣世代智庫今早公布蔡政府改革項目對台灣的影響民調。對於追討不當黨產，有64.7%的受訪民眾認為有利台灣的未來發展，僅26.3%認為是負面影響。

其中對於外界矚目的三中交易案。有46.5%認為交易涉及不法，僅17%認為合法。就特偵組當年予以簽結，有45%認為是受到政治力介入，但也有37.2%認為是查無確切證據。

因此，有高達70.3%的受訪民眾贊成北檢重啟調查，僅20.9%不贊成。行政院黨產會對國民黨追討8.6億元的行政處分，則獲63%的支持，僅28.3%不支持。

至於其他的改革。有高達75.3%的受訪民眾認同推動司改對台灣未來是正面影響，僅14.4%認為是負面。有67.8的受訪民眾認同推動年改對台灣未來是正面影響，僅25.3%認為是負面。也有60.6%的受訪民眾認同推動轉型正義對台灣未來是正面影響，僅26.3%認為是負面。

而對於反年改團體大鬧世大運開幕，導致選手無法入場，有87.4%認為不適當，僅7.7%認為適當。

在勞工議題方面，對於蔡政府推動修法落實全面週休二日，有50.6%認為是正面影響，但也有39.2%認為是負面。

對於勞動部基本工資審議委員會上月中旬拍板，基本工資月薪將由2萬1009元調為2萬2000元，時薪由133元調為140元，有57.2%的受訪民眾感到滿意，也有37%表示不滿。

此為台灣世代智庫委託大社會調查中心在8月24日、25日對全國民眾進行隨機電訪，完成1075份有效訪問，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。