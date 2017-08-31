小英力推前瞻計畫 幕後重要推手曝光！

日本野村總和研究所首席經濟學家辜朝明。（資料照）

2017-08-31 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕獨派大老辜寬敏之子、日本野村總和研究所首席經濟學家辜朝明，日前公開肯定蔡政府力推的前瞻計畫。媒體報導指出，前瞻計畫除了央行總裁彭淮南之外，辜朝明也是幕後推手之一。

辜朝明23日在《財訊》舉辦的論壇上與經濟學家馬凱辯論，他當時強調台灣政府推前瞻基礎建設是對的，當經濟發展從黃金時代進入被追趕時代，民間部門不借貸選擇往海外投資，貨幣政策已失效，為避免經濟陷入衰退，政府應擴大財政支出，蔡政府當務之急是要成立一個獨立的委員會，挑選能「自給自足」的計畫。

馬凱則批評投入2000億元做軌道建設是個無底洞，甚至比挖洞還不如；當時辜朝明緩頰，財務自償性應從長著眼，「當經濟已經出現問題時，如果政府什麼都不做，經濟就垮了」，若經濟陷入困境，就算隨便做什麼都好，能夠自償的案子當然最理想，但政府不能一直等到最好案子才出手。

根據《風傳媒》報導，辜寬敏與蔡英文關係微妙，但辜朝明受到蔡賞識，民進黨內還盛傳辜朝明是蔡英文下任央行總裁的夢幻人選，辜朝明過去就不斷建議台灣新政府要大膽花錢，擴張財政支出才能有益經濟，他也曾建議馬政府擴大公共支出。

不過，有部分綠營人士認為，辜朝明出場辯護時機太晚，在批評最大時，彭淮南、辜朝明等背後主力者都沒有幫忙辯護，在立院攻防進入尾端才登場說話為時已晚。