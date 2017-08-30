開拓東南亞旅遊市場 新北市府赴泰拚觀光

泰國知名部落客Ratto體驗穿旗袍逛九份老街。（觀光旅遊局提供）

2017-08-30 18:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕中國觀光客人數銳減，國內旅遊產業受影響，新北市政府轉而開拓東北亞、東南亞旅遊市場，繼今年6月與長榮航空合作赴韓推廣，今天再度率團前進泰國，推出機加酒自由行產品優惠，並加贈5000份總價值超過台幣2萬元的禮物包，力邀泰國遊客來台觀光。

觀光旅遊局長陳國君指出，2016年8月起開放泰國赴台免簽，來台旅遊人次節節高升，交通部觀光局統計，至今年6月來台泰國旅客較前年同期成長逾82％，市場潛力驚人，成為台灣旅遊業的新藍海。

在新北市政府號召下，新北市旅行商業同業公會、新北市民宿發展協會、新北市溫泉協會、飯店、旅行社及伴手禮業者等，共同組團赴泰行銷，並舉行商務會談，出席的泰國旅行業者反應熱烈，為合作開啟契機。新北市三大協會與泰國旅遊同業協會及泰國旅遊協會簽署合作備忘錄，建立台泰交流平台，共享觀光資源，可望帶動雙邊旅遊熱潮。

為讓更多泰國旅客認識新北市魅力，市府邀請泰國知名部落客Ratto實地遊玩，Ratto長期經營專門介紹臺灣的「Flyme to Taiwan」網站，平均每月超過30萬人次瀏覽。

Ratto今天分享新北市旅遊趣聞，包括空拍九份山城美景、著旗袍逛九份老街，以及至三峽體驗藍染及金牛角DIY，到烏來泰雅民族博物館參與原住民編織等，他說，新北市是可以多次探訪的旅遊新樂園。