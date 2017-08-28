世大運桌球混雙與女雙皆落敗 總統為陳思羽打氣

2017台北世界大學運動會桌球混雙4強賽，中華隊廖振珽（右）、陳思羽（左）出戰南韓選手，最終以3比4不敵對手落敗，與北韓隊並列銅牌。賽後陳思羽自責不已，在場邊蹲下難過落淚。（中央社）

2017-08-28 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕世大運台灣桌球女將陳思羽昨在混雙4強賽與女雙8強賽中，都與對手纏鬥到搶尾局才以2分之差落敗（皆以9：11落敗），賽後她認為自己發揮不夠好而自責淚崩。總統蔡英文則在臉書PO文替陳思羽打氣，「陳思羽不哭！台灣桌球繼續拚！」，另外也替其他表現好的選手感到開心，希望在世大運賽事進入尾聲時，國人也能繼續為選手加油。

蔡英文表示，不管在什麼樣的苦戰中，台灣的選手從不輕言放棄，這種拚戰精神很令人敬佩。陳思羽和廖振珽的混雙結果雖然落敗，但仍為台灣拿下一面銅牌，「我要特別幫思羽打氣，下次再努力，把不甘心的淚水，轉化成勝利的喜悅」；同時，桌球代表隊的陳建安、江宏傑和廖振珽、李佳陞，雙雙闖進男雙四強，台灣桌球繼續拚、繼續加油。

蔡英文指出，台灣的田徑選手再次超越自我，陳奎儒以打破全國紀錄的13秒55摘下男子110公尺跨欄銀牌，他的英姿，讓前來加油的全場觀眾一起感到振奮。另外，女子馬拉松也克服高溫，由陳宇璿、張芷瑄、游雅君和曹純玉一起為台灣再拿一銅牌。台灣已在田徑場上累積七面獎牌，表現突出！

蔡英文說，雖然高爾夫球項目受到氣候影響，但陳萱、侯羽桑各拿下女子個人的銀牌，兩人與陳之敏搭檔的女子團體也拿下銀牌；還有男子個人的俞俊安、劉永華並列銅牌，兩人與賴嘉一搭檔的男子團體也贏得銅牌。高爾夫共計三銀三銅，也同樣相當豐收。

蔡英文也表示，武術首度納入世大運項目後，蔡澤民就在男子長拳替台灣摘下銅牌，表現精彩。至於示範項目的撞球，許睿安與劉政杰在男子單打金包銀；女子單打古正晴奪金，吳芷婷則獲得銅牌，都值得國人給他們更多鼓勵。世大運賽事進入尾聲將越來越精彩，也希望國人能繼續為選手大聲加油！