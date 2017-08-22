洪秀柱親信幕僚薪水高於黨秘書長？法院：是真的

2017-08-22 18:25

〔記者張文川／台北報導〕今年4月「新新聞週刊」報導，時任國民黨主席洪秀柱帶到黨中央的親信幕僚，薪水比資深黨工還高，洪辦公室主任薪水甚至比黨秘書長莫天虎還多，「即使洪自己不領薪水，但不吝給自家人高薪，稱不上『無私奉獻』」；洪秀柱認為報導不實，自訴控告新新聞記者等3人加重誹謗，但台北地院函詢國民黨相關人等的薪資，證實確有此事，並非憑空杜撰，今判3人無罪。可上訴。

法官函詢國民黨內相關人士的薪資，得到的答案是，洪辦室主任月薪10萬5000元，莫天虎僅9萬3000元，黨秘書長確實領得比較少，而資深的基隆、南投、新竹縣黨部主委，3人薪水介於7萬9至8萬7，也不如洪辦室主任。

此外，洪辦室秘書月薪6萬5、專員4萬1、編審4萬3，加上辦公室主任，4人平均薪資為6萬3700元，比起文傳會23名黨工的平均薪水4萬7112元，也高出一大截。

行管會41名黨工的月均薪為4萬5381元，也符合該篇報導中所說的「行管會41位黨工平均月薪還不到5萬元，文傳會更有黨工待了4年，仍只拿2萬8000多元，許多為黨奉獻2、30年的資深幹部，薪資也頂多和黨中央的幾位洪親信相近」，法官認為與事實相符，報導有所本。

洪秀柱主張該篇報導未經合理查證，擷取部分資訊誇飾渲染，且內容涉及私德，與公益無關，因此控告新新聞總編輯、總主筆、撰文記者加重誹謗。

但法官認定，該篇報導的用字遣詞「尚屬中肯持平」，並無過分偏激；而國民黨是我國最大在野黨，各種作為與發展，皆與國家政治息息相關，其黨內的內部管理是否公開、透明、公平，都與公共利益深具關聯性，為可受公評之事，屬新聞自由範疇，判3人無罪。