援救李明哲 政府將展開外交行動

台灣人權工作者李明哲的妻子李凈瑜今年月在美國國會作證，請求美國協助救援李明哲。 （資料照，記者曹郁芬攝）

2017-08-21 02:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕李明哲遭中國非法逮捕迄今已超過一五Ｏ天，行政部門與家屬七月底初次展開會談，據轉述，行政部門態度由被動轉為主動積極，與會行政單位與家屬達成共識，將由陸委會進行跨部會協調，外交部則透過友邦、駐外單位，接觸人權相關國際組織，以國家名義提出對李明哲案的呼籲與訴求。與會人士透露，政府部門將正式展開外交行動，惟據了解，救援行動目前仍膠著尚無具體進展。

我國非政府組織工作者李明哲在遭中國拘留五個多月後，政府營救態度終於有所轉變。據悉，上月二十八日下午，李明哲妻子李凈瑜、台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏、秘書長邱齡瑤、華人民主書院董事曾建元，與陸委會副主委邱垂正、張天欽、外交部北美司、法務部等單位代表，首度在會議中取得共識，因政府原先採取的低調援救方式不見具體成效，未來政府將透過外交部各駐外單位，與友邦或友我國家接觸，以國家名義正式提出對李明哲案的呼籲與要求，盼國際社會能共同援救包含李明哲在內等目前仍遭中國囚禁的異議人士。

據悉，會議期間外交部曾提出願全額資助李凈瑜赴聯合國日內瓦旅費的協助，但遭李凈瑜拒絕，她認為政府部門提供的協助不該侷限在行政庶務細節，而「應從大局著手」；據轉述，李凈瑜向行政單位表達，政府應就中國人權、非法拘捕且違反普世價值的問題，協助家屬展開國際救援、進一步尋求友邦支持。

與會人士轉述，外交部在會中指出，原先外交部認為李明哲案屬陸委會業務，與外交部無關，因此並未進一步指示友邦或各駐外單位展開接洽，此次會議後，外交部規畫將透過駐日內瓦辦事處與聯合國人權單位積極接洽，同時也將透過歐盟、美日等友我國家在北京的大使館，向中國反映台灣意見。

據悉，陸委會仍持續透過各種管道試圖了解李明哲目前的關押地點、身體狀況，同時向北京政府表達應核發相關旅行證件、以利家屬進行探視，並盡速公布李明哲案情，協助釐清事實證據，但皆未獲得中方具體回應。知情人士坦言，李明哲案「球在中國手上」，政府能做的真的不多。

民團明成立「救援大隊」 籲加大抗爭力道

協助援救李明哲的數個民間團體經多方奔走，明也將宣布成立「李明哲救援大隊」，規劃在全台展開講師培訓與巡迴演講活動。參與行動規劃的民間司改基金會申訴中心主任蕭逸民表示，台灣民眾雖了解李明哲案，關注、抗爭程度卻不強；他提醒，每個台灣人都可能成為李明哲，台灣應加大抗爭力道，才能讓中國聽見台灣聲音。

由台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等數十個民間團體共同發起組成的「李明哲救援大隊」，22日將舉行記者會宣布後續救援行動。台權會網站顯示，救援大隊將推動講師培訓，並展開全台巡迴演講活動，第一場講師培訓由經濟民主聯合召集人賴中強、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧，與民間司法改革基金會申訴中心主任蕭逸民打頭陣，針對聯合國特別人權機制、兩岸司法互助等議題進行講師培訓座談。