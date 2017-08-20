行政院：依法調查懲處 駁斥意外說法

2017-08-20 12:18

〔記者羅添斌／台北報導〕針對今日媒體報導指出「世大運暴動超丟臉 台北市警局定調小意外 不會有懲處名單」，行政院發言人徐國勇中午嚴正否認，並強調將進行調查，依結果懲處，對襲警者亦應嚴格執法。

徐國勇表示，反年改陳情團體蓄意阻擋各國選手入場，造成選手恐慌影響節目演出，行政院予以嚴厲譴責及表達最深不滿，沒有所謂「意外」之說法。

另該媒體內文指稱「外傳台北市警局長邱豐光在開幕結束後，進到總統府，當面向黨政高層報告，也獲得支持，才會如此決定」，徐也嚴正否認。