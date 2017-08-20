國策顧問謝清志北美發起連署 454位同鄉挺翁啟惠

2017-08-20 09:35

〔記者陳永吉／台北報導〕曾因「南科減震案」一度被誣陷收押59天的前國科會副主委、現任國策顧問的謝清志，這個月初在美國以「北美洲台灣工程師協會總會」會長名義率先發動11個分會聲援前中研院院長翁啟惠，另北美洲5個地區鄉親也同時響應連署，短短2週，已經有454位台灣同鄉具名連署。

謝清志表示，士林地檢署在今年1月9日以浩鼎案起訴前中研院院長翁啟惠，當司法程序進行之際，監察院未能明察事件真相，又在7月4日彈劾翁院長，引發旅居國外台灣人社團及鄉親的高度關注。

謝清志說，「我們一群旅美科技人，看著翁院長一次又一次地被追殺、抹黑，媒體所報導的內容與我們所認識的翁啟惠真是天差地別。我們所認識的翁啟惠是一位忠厚老實的學者，不論是在美國期間或他回台擔任中研院院長期間，翁院長對全世界各地學術單位及台灣社團的邀約，舉凡教授協會、工程師協會、台灣同鄉會、台美基金會，不管他有多忙，都會積極參與。」

此次連署者包括有北美洲台灣人教授學會梁德明醫師等80人、華府地區連署者洪健棣牧師等96人，休士頓地區連署者僑領李席舟等56人、南加州洛杉機、聖地牙哥地區連署者聖地牙哥台灣中心主任歐春美等139人，以及舊金山灣區、矽谷地區連署者北美洲台灣工程師協會矽谷分會智庫主席林武吉等83人。

謝清志表示，此次國外鄉親在短時間內熱烈參與連署，希望藉此喚醒國內社會對浩鼎案真相的關心，並希望法官能在最後做出公正判決。