台灣隊壓軸進場翻轉「鬧場」陰影 林佳龍感動見證

2017-08-19 23:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕2017台北世界大學運動會今（19）晚開幕，受年改團體抗爭影響，選手一度無法進場，台中市長林佳龍在場見證這奇妙的一刻，立即透過臉書分享，直呼「原本可能讓台灣蒙羞的國際笑話，轉為激情、獨特的迎賓式！台灣進場，全場沸騰！」

世大運開幕典禮盛大登場，林佳龍應邀共襄盛舉，將藉此觀摩世大運辦理模式，作為台中2019年舉辦東亞青年運動會借鏡。不料，年金改革團體在場外抗爭，情勢一度緊張。所幸，在相關單位的努力下，最後仍化解僵局，各國選手順利魚貫而入。

人在現場的林佳龍見證這奇妙的一刻，大為感動，立即透過臉書分享，直呼「原本可能讓台灣蒙羞的國際笑話，轉為激情、獨特的迎賓式！」「台灣進場，全場沸騰！」

台中市政府說，台中將舉辦的東亞青年運動會，是台灣有史以來第一場奧運體系國際運動賽事，也是首屆東亞青年運動會，東亞青奧將以「Young & Green」為主軸，辦理一場強調年輕人為主體的環保綠能運動會，希望凝聚城市向心力，藉此賽事以運動交友，讓台中走向國際。

東亞青奧共有14項競賽項目，除了輕艇及室內5人制足球分別於南投日月潭及彰化體育館舉辦，其餘12項在台中市舉行。羽球場地朝馬國民運動中心，去年12月正式營運；以水上運動、網球為主的北區國民運動中心及台中市網球中心，也分別在今年4月及2月完成驗收；柔道比賽場館的多功能運動中心，今年7月也開幕營運。