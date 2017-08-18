稱815停電對藍有利 徐永明批吳敦義「幸災樂禍」

準國民黨主席吳敦義昨表示，815全台大停電「對國民黨有很大鞤助」。對此，時代力量立委徐永明斥責，吳的心態「醜陋至極」。（合成圖。資料照，記者陳志曲攝；臉書粉專「徐永明」；資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-08-18 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕中油工作人員日前操作氣閥失誤，造成全台大停電，民怨沸騰、砲聲隆隆。準國民黨主席吳敦義昨出席「台灣青年圓桌會議」時提到，這件事「對國民黨有很大幫助」。對此，時代力量立委徐永明表示，吳這種「幸災樂禍心態」，可謂「醜陋至極」！

臉書粉專「徐永明」昨分享本報報導，並撰文指出，日前中油操作氣閥失誤，全台大停電，許多民眾受困電梯，影響668萬戶。未料，「準國民黨主席吳敦義今日竟脫口表示，前天全台大停電事件，『對國民黨有很大幫助』。」徐永明直言，雖難得見到吳「如此誠實」，但這種「幸災樂禍心態」，堪稱「醜陋至極」，應嚴厲譴責、「永遠被人民唾棄淘汰」。

徐永明表示，中油、台電等政府施政頻出包，內閣卻不動如山，民怨早已沸騰，加上這次大跳電，民怨一次性爆發，經濟部長請辭下台。可惜，「至今最該負責的中油、台電董座仍穩若泰山，政府對此次的事故還原、未來的供電穩定規劃等，也都未交代清楚」，預期民怨將再次反彈。

但令徐永明不解的是，政府施政無能、民眾抱怨哀嚎，反倒成為吳口中「對國民黨有很大幫助」，儼然「把民眾不幸當成政黨利益的籌碼」，讓徐永明忍不住斥責，此等心態實在「最卑劣」，更凸顯出吳已是名「過氣」、「了無新意」的政治人物。

徐永明說，在野黨的角色，是以認真監督、督促執政黨落實承諾的精神，讓民眾過好生活，守護民眾利益才是政黨責任，盼吳「回家閉門思過，別一錯再錯了！」