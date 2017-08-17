祖先曾註記熟蕃、平埔 將可登記平埔原住民

2017-08-17 14:35

〔記者黃邦平／台北報導〕行政院院會今天通過「原住民身分法修正草案」，將在「山地原住民」、「平地原住民」2種身分外，增加「平埔原住民」，只要直系血親尊親屬在日治時期曾註記「熟蕃」或「平埔」，無論相隔幾代，也不分父系還是母系，都可直接申請取得身分。

現行「原住民身分法」規定，原住民個人身分別分為「山地原住民」與「平地原住民」等2種，這次修正草案將新增「平埔原住民」身分別，並規定「平埔原住民之民族權利，另以法律定之」。

原民會說明，現行法律內原住民族權利體系規定，都是針對山地原住民、平地原住民長期以來之客觀需要所設計，因此政府將依據平埔原住民在文化、語言、社會、歷史、經濟、教育、政治等層面的客觀需要，建構平埔原住民之民族權利。

原民會強調，5月12日至6月17日，已分別在台南市、台中市、高雄市、花蓮縣、新北市等地召開座談會，由政務委員林萬億主持，徵詢平埔族群社會意見，與各地平埔族群代表研商，統計發言者高達6成肯定這項修正草案。

原住民身分法修正後，只要直系血親尊親屬在日治時期有「熟蕃」或「平埔」註記，無論相隔幾代，也不分父系還是母系，更無須改姓或傳統名字，就可以直接申請取得「平埔原住民」身分。