815大停電 時力：立院應組跨黨派調查小組

2017-08-17 10:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對815全台大停電事件，行政院長林全表示將由政委吳宏謀召集「行政調查小組」展開院層級調查。立院時代力量黨團今召開記者會，質疑院層級調查是「自己人調查自己人」，主張應在立院組織跨黨派調查小組，瞭解事實真相，給人民公道。

時代力量立委黃國昌也轟，經濟部長李世光已為此事下台，台電董事長朱文成及中油董事長陳金德卻還在戀棧，「這樣看得下去嗎？社會可以接受嗎？」

時力黨團總召徐永明表示，針對此事件發生原因，中油董事長陳金德和包商巨路公司互推責任，且現還爆發民進黨內派系爭執，質疑行政部門是否能查清楚。

黃國昌表示，國會調查權扮演非常關鍵角色，此次大潭電廠跳機停電事件，行政部門仍無法完全釐清事件經過及真相，中油和巨路公司互踢皮球下，更有必要組成跨黨派調查小組。

黃國昌也說，對於此次林全將來立院報告815停電事件，希望林全針對系統安全性問題，提出具體措施和步驟，填補過去對系統安全性忽視。

至於外傳立院國民黨團內傳出有立法委員建議發動倒閣，黃國昌表示，倒閣是一個很大的憲政機制運作，不只代表隊行政部門不滿，所引發的政治效應和憲政意義，大家都很清楚，因此面對此問題要很謹慎，時力向來是就事論事，誰該負責就負責、誰該下台就下台。

針對立院預計明召開本會期第3次臨時會，處理前瞻計算第1期特別預算，黃國昌表示，盼此次清楚質詢行政部門，對預算內容有實質討論機會，也盼在院會處理前瞻預算案時，不要淪為表決大戰、不斷進行每項議案表決，而完全沒有任何討論，及要求行政部門面對負責的機會。

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