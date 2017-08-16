全台大停電 蔡總統指示賠償補償儘速處理

2017-08-16 18:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕全台無預警大停電，總統府發言人黃重諺表示，行政院長林全在今天下午與蔡英文總統例行會見時，向總統說明目前處理情形，總統也要求行政部門儘速研議強化各項重要的國家基礎設施。蔡總統也有兩點指示，一為此次事故衍生的相關賠償、補償問題，應儘速處理。二是世大運期間，相關單位務必上緊發條，把各項政府應準備工作做好。

黃重諺表示，總統昨天傍晚在官邸開會，但在下午近5點時傳來各地停電的消息，總統立即停止原來的會議，並召集總統府、國安會幕僚討論，並指示總統府與行政院保持聯繫掌握狀況，同時國安會瞭解有無異常情資。

黃重諺指出，行政院陸續傳來停電原因與供電處置的資訊，6點多時林全致電總統，報告處置情形，林全並向總統報告經濟部長李世光已在經濟部記者會召開前，向他口頭請辭並獲准辭的消息，蔡總統表示尊重。

行政院昨晚隨後也在經濟部記者會後舉行記者會，行政院則透過秘書長陳美伶定時提供行政院與經濟部應變最新訊息，讓總統掌握狀況，直到停電狀況解除為止。總統與幕僚研商，認為供電系統的弱點是國安問題，指示幕僚透過臉書撰文致歉並說明態度。

黃重諺說，蔡總統今天上午利用與國安首長例行會議的時候，詢問國防部長馮世寬昨晚停電對重要國防設施的運作是否造成影響，並要求全面檢查備援系統，並進行檢討。而馮部長也回應相關設施都有完整備援系統。

政院晨會決定成立調查小組並做總檢討，隨即將決策轉呈蔡總統，蔡總統再次召集幕僚研商，並指示利用今天公開行程，也就是主持民進黨中常會再次對外說明態度。

黃重諺解釋，選擇在民進黨中常會說明，是因為這是總統今天第一個公開行程，她又兼任執政黨主席，同時考量媒體大家作業上的便利，選擇在常會進行前，發表相關談話。