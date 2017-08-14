資深士官帶隊完勝「菜排」 軍方：士官轉軍官是正名

軍方將領強調，資深士官對部隊運作和兵科專業已累積一定經驗，帶部隊經驗上早已超過受完32週訓練的「菜排」，轉任軍官只不過是「正名」而已。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2017-08-14 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕國軍基層軍官缺員問題已久，國防部日前開放資深士官轉任軍官的政策，卻引發部分爭議，不過有軍方將領強調，在基層部隊服役5年以上的資深士官，對部隊運作和兵科專業已累積一定經驗，帶部隊經驗上早已超過受完32週訓練的「菜排」（剛下部隊的菜鳥軍官排長），轉任軍官只不過是「正名」而已。

根據《風傳媒》報導，該將領指出，因基層部隊軍官近年退伍人數遠大於招募人數，連續3年下來累積近4000名基層軍官缺額，其中以陸軍「缺最大」，因此陸軍司令部從今年初就多次向參謀本部和國防部建議，應考量開放士官直接轉軍官的可行性，不過經過多次會議，直到7月才由國防部長馮世寬拍板定案。

軍方將領強調，國軍原本就有資深士官轉任軍官的制度，不過原本的做法是必須報考一般專業軍官班，接著再經過32週的分科訓練，但不管是預官或專業軍官班，下部隊後都是「菜鳥軍官」，有部隊的實務面需要重新學習，而已經有經驗的資深士官是以「排副」之名代理排長以久，早已磨練出軍官排長的能力，轉任軍官只不過是「正名」。

軍方將領也舉美軍及日本自衛隊為例，美軍因軍校畢業生有限，因此透過大學儲備軍官訓練團和資深士官轉軍官等多元管道補足軍官缺額，美軍的士官轉軍官制度僅須受訓12週，課程則以領導統御和單排戰術教練等，不需再受兵科訓練；日本自衛隊的做法更簡略，直接考試、完全不用再受訓，就可以直接轉任軍官。