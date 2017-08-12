遲來的正義不是正義！司院力推人民參審和金字塔訴訟制

司法院推出10大司改議題方案，其中最重要、最急迫、最困難的議題，就是「人民參與審判」和「金字塔訴訟制度」。（資料照，記者溫于德攝）

2017-08-12 11:06

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院秘書長呂太郎上午在司改總結會議表示，司法院推出10大司改議題方案，其中「最重要、最急迫、最困難」的司改議題，就是「人民參與審判」和「金字塔訴訟制度」，司法院將力推這兩大司改目標在內的10大司改議題方案，並兼顧改革效率，因為「遲來的正義不是正義！」

司法院提出的10大司改議題方案包括：人民參與審判；金字塔訴訟及組織；裁判憲法審查；司法與社會對話；法官的多元晉用、監督與淘汰；合理減輕法官工作負擔；司法公開；建構專業、效率、便民的法院、法庭及審判程序；提升被害人地位與保護兒少；確定判決檢討機制。

呂太郎表示，沒有一個國家的法律制度是相同的，例如德國的各級法院，參審制的細部規定就不太一樣，因此未來人民參與審判制度將會參考各國的審判制度，並吸取各國的經驗，規劃自己的審判制度，希望在年底前將草案送至立法院。

金字塔型訴訟制度方面，呂太郎認為，司法院已著手建構金字塔型的法院組織，縮減最高法院、最高行政法院的法官人數各為14人、7人，在組成多元民主的遴選委員會後，負責遴選，再由司法院長提名應任名額2倍的人數後，由遴選委員會選出應任人選，報請總統任命。