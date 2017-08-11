工商協進會：總統表示缺電時核電是可考慮選項

2017-08-11 13:49

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商協進會理事長林伯豐今（11日）上午率理監事與總統蔡英文會談，針對一例一休、限電、產業等政策提供建言。「總統很重視，也表示當電力不夠時，核電是可考慮選項。」工商協進會另要求一例一休儘快調整，包括加班時數及加班費核實計算，每月加班工時上限為60小時。

對此，總統府回應表示，該轉述的談話與事實不符，府方晚點會做說明。

工商協進會今提出的8點建議如下：1.修訂產業創新條例，以租稅優惠或政策鼓勵方式，對大數據物聯網或人工智慧，用政策鼓勵方式讓產業創新，提升生產技術。2.已維修完成的核電應儘速恢復運轉，核四也列入考量。

林伯豐表示，經濟部長李世光現場補充說明，核電開動須7天時間，蔡總統則承諾，電力不足時，核電是可考慮選項。3.一例一休：修法方向朝加班時數核實計算，工資2倍，每月加班上限60小時，變動工時以3個月或6個月總量管制。另勞基法未修訂前，建議勿調整基本工資，若一定要調，兼職勞工或邊際勞工先調，且須全民加薪。

4.稅制改革：全球都在降稅，台灣應調降個人所得稅，營業稅不直增加。5.環評由政府來掌控，不直由環評委員主導。6.為吸引高階人才來台，法令宜更友善。7.改䓀兩岸關係，以促進民間交流優先。8.行政區域整併，如北北基、高高屏合併，以提升行政效率。