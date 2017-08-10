前瞻計畫債留子孫？ 藍智庫：台灣最不缺的就是輕軌

2017-08-10 12:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣競爭力論壇上午舉行「前瞻？錢沾？錢坑？台灣未來？」記者會，對蔡政府的前瞻計畫提出質疑。淡江大學財經系教授李沃牆表示，輕軌建設不會是台灣當前最需要的前瞻計畫，缺水電、缺人才才是讓產業出走的最大危機；空中大學公共行政學系教授李允傑也說，反前瞻的力量超越藍綠，呼籲朝野政黨應放下本位主義，從台灣整體利益出發。

台灣競爭力論壇今邀集執行長謝明輝、淡江大學財金系教授李沃牆、台灣競爭力論壇理事長龐建國、公教軍警暨退休人員聯合總會副總會長林水吉，以及空中大學公共行政學系教授李允傑等人，針對前瞻計畫經費分配問題提出討論。

李沃牆批評，台灣目前缺水、缺電、缺工、缺土地、缺人才的「五缺」問題，才是企業出走、造成台灣均貧的主要原因，政府不解決這些問題，反而把資金投資在前瞻項目上，「難道用愛可以發電嗎？」

謝明輝也提到，民進黨政府一邊說國家財政破產，需要改革軍公教年金籌措財源，另一方面卻又提出前瞻預算的錢坑法案綁樁，造成社會分配不均的問題，「叫軍公教如何嚥的下這口氣？」

李允傑則說，政府必須有整體宏觀的戰略思維，軌道、水環境、城鄉都應納入國土規畫考量；李允傑表示，國土計劃預定在今年3月完成草案，5月經「內政部」審議，明年5月公告實施，在時程上正好可作為前瞻計劃的戰略框架，以鼓勵區域聯合治理提案，提升規模經濟與綜合治理效益。