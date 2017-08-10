前瞻計畫債留子孫？ 藍智庫：台灣最不缺的就是輕軌

2017-08-10 12:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣競爭力論壇上午舉行「前瞻？錢沾？錢坑？台灣未來？」記者會，對蔡政府的前瞻計畫提出質疑。淡江大學財經系教授李沃牆表示，輕軌建設不會是台灣當前最需要的前瞻計畫，缺水電、缺人才才是讓產業出走的最大危機；空中大學公共行政學系教授李允傑也說，反前瞻的力量超越藍綠，呼籲朝野政黨應放下本位主義，從台灣整體利益出發。

台灣競爭力論壇今邀集執行長謝明輝、淡江大學財金系教授李沃牆、台灣競爭力論壇理事長龐建國、公教軍警暨退休人員聯合總會副總會長林水吉，以及空中大學公共行政學系教授李允傑等人，針對前瞻計畫經費分配問題提出討論。

李沃牆批評，台灣目前缺水、缺電、缺工、缺土地、缺人才的「五缺」問題，才是企業出走、造成台灣均貧的主要原因，政府不解決這些問題，反而把資金投資在前瞻項目上，「難道用愛可以發電嗎？」

謝明輝也提到，民進黨政府一邊說國家財政破產，需要改革軍公教年金籌措財源，另一方面卻又提出前瞻預算的錢坑法案綁樁，造成社會分配不均的問題，「叫軍公教如何嚥的下這口氣？」

李允傑則說，政府必須有整體宏觀的戰略思維，軌道、水環境、城鄉都應納入國土規畫考量；李允傑表示，國土計劃預定在今年3月完成草案，5月經「內政部」審議，明年5月公告實施，在時程上正好可作為前瞻計劃的戰略框架，以鼓勵區域聯合治理提案，提升規模經濟與綜合治理效益。

  • 台灣競爭競爭力論壇批評前瞻計畫的軌道建設並非台灣目前急需的重大建設（記者彭琬馨攝）

    台灣競爭競爭力論壇批評前瞻計畫的軌道建設並非台灣目前急需的重大建設（記者彭琬馨攝）

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