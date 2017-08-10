世大運手冊、官網矮化 徐永明：Taiwan是最後底線

時代力量立委徐永明認為，世大運英文媒體手冊上，地理名詞用「Taiwan」是最後底線。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-08-10 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕即將在8月19日登場的2017台北市大運，除了有英文版媒體手冊介紹台灣及地理位置為「Chinese Taipei」（中華台北）的自我矮化的爭議，原本FISU（國際大學體育總會）官網上是以「Taiwan」介紹台北所在地理位置，如今也淪陷為「Chinese Taipei」。

對此，時代力量立委徐永明在臉書PO文表示，這種作法是「手冊、官網的雙重矮化」，地理名詞用「Taiwan」是台灣的最後底線，絕不能退讓，別讓「島嶼」台灣見不到「天光」！

徐永明表示，台北市長柯文哲也認為作為地理名詞的「Taiwan」都被改掉，是「改過頭了」，那媒體手冊上的用詞，北市府應該要「立場堅定」的和FISU來溝通；對於FISU官網上的「Taiwan」為何突然變成「Chinese Taipei」，市府也要了解是否有人為操作，因為會讓人有「報復性行為」的感覺。

徐永明指出，若FISU連「地理名詞」使用「Taiwan」也不接受，那體育署與北市府也該研擬下一步的對策是什麼，一定要守住最後一道防線，千萬別讓 「Taiwan」作為一個「島嶼」的資格都被剝奪。