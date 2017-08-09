原民電台接收96.3中廣頻道今開播 主持人也跟著來！

Alian 96.3原住民族廣播電台開播，獲得總統蔡英文站台。（記者黃邦平攝）

2017-08-09 11:33

〔記者黃邦平／台北報導〕FM96.3 Alian原住民族廣播電台今天開播，承接原來中廣音樂網iRadio頻道，一開台就設計很多音樂節目，廣邀廣播界的老面孔，例如原來在中廣的鄭開來、萬芳，還有過去在News98的馬世芳、飛碟電台的夏宇童等，都轉到原民台繼續在空中放送。

今天Alian 96.3電台舉辦開播典禮，邀請總統蔡英文站台；她強調，這是第一個全國性的原住民族與廣播電台，可涵蓋94%的原住民部落，也是落實原住民基本法和通訊傳播法，保障原住民族媒體近用權的具體實踐。

原住民族電視台廣播部經理廖偉凡表示，在籌備階段遇到最大的困難是原住民族的族群多、語言太豐富，最後想出變通的辦法，設計了很多單元，讓各族族語都能在其中呈現，以原住民族語和中文一起播出。

不過，也有人發現，主持群中很多都不是原住民；廖偉凡解釋，他也不是原住民，目前原住民族電台主持人中原住民超過5成，其他是經驗豐富的廣播人才，像鄭開來、萬芳、夏宇童（泰雅族）等，尤其是剛開台，只要好的主持人，「挖也要挖過來」，例如在夜間時間會多一些音樂性的節目，未來不會只介紹原住民的生活、文化、風景，也希望能成為其他人和原住民之間相互了解的橋樑。