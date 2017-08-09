為基隆輕軌首度動氣 林右昌嗆柯P「不要再扯基隆後腿」

基隆市長林右昌首度動氣，怒嗆柯P「不要再扯基隆後腿」。（記者林欣漢攝）

2017-08-09 11:33

〔記者林欣漢、鄭瑋奇／綜合報導〕台北市長柯文哲連日來質疑基隆輕軌是「畫唬爛」，基隆市長林右昌今天在七堵、八堵間增設橫渡線工程動工典禮上致詞時，首度動氣怒批柯文哲「不要再扯基隆後腿」，他說，基隆的建設發展已經沒落、延宕30年，基隆輕軌是基隆人迫切的期待，「中央欠基隆太多、太久，希望這次能還基隆人一個公道。」

林右昌表示，之前柯文哲批評基隆輕軌時，他為了和諧，不願攪和入口水的紛爭，才會以大人、小孩做譬喻，首都市長角色特殊，除了以台北市發展為優先考量，也要有高度與格局，帶動整個區域的發展，但他在柯文哲身上，看不到這樣的高度與格局。

林右昌說，台北捷運規劃的南北線與南北環線，兩條加起來2271億元，基隆輕軌連北市的零頭都沒有，過去國民黨不重視基隆，沒有什麼重大建設與投資，造成基隆經濟衰敗沒落，基隆人的心情是覺得被拋棄的，現在基隆不該再被犧牲了。

「不要再扯基隆的後腿！」林右昌說，上週與北市副市長林欽榮的會面非常正面，交通部也釋出善意要凝聚共識，是非常積極正面專業高度的一次討論，他希望大家向前看，為北北基桃首都圈發展一起加油，「柯文哲如果拋下成見、拋棄本位，我相信他也會全力支持（基隆輕軌）。」

林右昌強調，基隆輕軌81億元是匡列的預算，其中有19億元是要投資建設在七堵火車站周邊，商場與整體的建設，實際用在基隆輕軌是62億元，基隆已經不一樣，很積極努力在推動各項公共建設，也希望立法院臨時會審查前瞻預算時，多多支持基隆。