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新一代巡防艦拉長變大 可能達5千噸以上

軍方新一代巡防艦示意圖。（記者羅添斌攝）。

2017-06-04  17:06

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍計畫建造的「台灣版神盾艦」，也就是「新一代巡防艦」，將會加長又變大，根據軍方官員透露，「新一代巡防艦」由於要容納中科院自製的相列雷達以及多種類的武器系統，艦身長度將會拉長到138公尺，艦身加寬為16.5公尺，軍艦噸數也會增為4500噸以上。

軍方官員今天指出，中科院研製的「艦載四面相列雷達」，體積稍微大了一些，若無法有效縮減體積，「新一代巡防艦」的載台相對就要放大，才能容納自製的相列雷達系統，預估「新一代巡防艦」最終定案的噸數，有可能會放大到5200噸左右。

官員說，「新一代巡防艦」案目前還在合約設計階段，因此「新一代巡防艦」的相關規格會依據海軍的需求、中科院研製系統的能力等等，再進行局部的調整，明年底之前，「新一代巡防艦」的規格才會定案。

為因應台海作戰需要，軍方計畫打造6至10艘的「新一代巡防艦」，艦上將配備有中科院自研自製的相列雷達系統，也因此軍方內部稱其為「台灣版神盾艦」。

熟知此案的軍方官員表示，「新一代巡防艦」案共分3個階段進行，在今年及明年是第1階段的「合約設計階段」，預算經費為台幣4929萬元；第2階段則為原型艦（1艘）生產，預算要視搭配的偵蒐及武器系統而定，期程為2019年至2021年；第三階段則是分批量產階段，需視原型艦各項作戰測試是否符合海軍需求再做調整。

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  • 軍方規劃建造新一代巡防艦，未來可逐步取代現役的成功級軍艦。圖為成功級軍艦中的田單艦。（記者羅添斌攝）

    軍方規劃建造新一代巡防艦，未來可逐步取代現役的成功級軍艦。圖為成功級軍艦中的田單艦。（記者羅添斌攝）

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相關關鍵字： 台灣版神盾艦 巡防艦 神盾艦
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