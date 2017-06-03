「空裝」勘災全身濕 黃國昌不撐傘的原因是...

2017-06-03 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕昨日北台灣遭豪大雨侵襲，不少縣市首長、立委趕忙到選區視察災情。時代力量立委黃國昌勘災時，因為沒有撐傘、穿雨衣導致全身濕透，被部分網友質疑是「作秀」，但黃國昌說，當時是因為車上僅有一把傘，他才沒得撐。

黃國昌昨日在臉書上PO出勘災照，照片中的他身穿襯衫且沒有使用雨具，全身濕淋淋，部分網友質疑黃國昌此舉有作秀之嫌。

根據《壹電視》報導，當下被問到為何沒撐傘，黃國昌解釋，當時車上只有一把傘，因為他的助理已經把傘拿去撐了，所以自己才沒傘可撐。