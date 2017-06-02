蔡英文趕赴災變中心「明天將會是最大考驗」

蔡英文今天趕赴中央災害應變中心視察，並提醒大家「明天將會是最大的考驗。」（記者黃耀徵攝）

2017-06-02 19:08

〔記者陳薏云／新北報導〕鋒面籠罩全台，中央氣象局今天早上對新北市、基隆市、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等7縣市發布大豪雨特報，目前鋒面已南下至桃竹苗地區，總統蔡英文今下午5時許前往中央災害應變中心視察，表示「明天將會是最大的考驗。」

氣象局表示，此滯留鋒面自2日凌晨起，11小時仍呈現近乎滯留狀態，北台灣部分地區日累積雨量超過600毫米。現鋒面緩慢南移，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣，應嚴防坡地災害的發生。氣象局表示今日至5日降下的總雨量，恐佔全台總降雨量3分之1，全台各地嚴防短延時、強降雨造成的淹水與山洪爆發。

據統計，目前新北市、嘉義縣及高雄市進行預防性疏散撤離，撤離人數共計358人，入夜後南投縣仁愛鄉、信義鄉、埔里鎮、國姓鄉、苗栗縣泰安鄉、高雄市六龜區、那瑪夏區、桃源區、雲林縣古坑鄉、嘉義縣大埔鄉、竹崎鄉、阿里山鄉、梅山鄉、臺中市和平區可能達紅色警戒發布標準，建請地方政府提早進行預防性疏散。

經濟部表示目前僅剩基隆市一處淹水，其餘地區皆已退水，全台1萬4200戶停水，減壓戶數3600戶，預計晚間10時恢復供水。另目前基隆市停電4162戶，新北市萬里區、石門區、三芝區、汐止區及淡水區1868戶，台北市103戶。共計6133戶。

消防署統計，全台共計1133件災情，主要為路樹、道路、積淹水及土石災情，其中以台北市491件最多。人員傷亡部分共計1死2失蹤5傷15受困。交通部表示，台鐵深澳線、平溪線停駛，阿里山森林鐵路：祝山、沼平、神木3線停駛，台2線多處路段預警性封閉。國內外航線也有部分受到影響。

水利署指出，目前停水戶數為1萬4200戶，主要集中於新北市金山區、石門區、三芝區及淡水區，預計今天晚上10時可恢復供水，水庫源水濁度目前監控在範圍之內，台北水資源特定區管理局會與台北自來水事業處正密切連繫並加強監控。

蔡英文做出指示，近三天都會是關鍵期，表示自己在台中參加活動完後，一路驅車北上雨勢都相當大，希望政府各單位上緊發條，同時也強調預防性撤離的重要，避免山區居民受困，最後向各單位喊話「 明天是更大的考驗，各位一起加油。」

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