特考轉「總統牌」醫師達1300名 綠委促清查

民進黨立委林俊憲指出，當年軍醫透過特考所成的「總統牌」醫師，恐成公衛漏洞。（記者鄭鴻達攝）

2017-06-01 11:25

〔記者鄭鴻達／台北報導〕桃園維蓮診所因重複使用針頭爆發C型肝炎群聚感染，民進黨立委林俊憲指出，診所高齡90歲的負責人李維臣醫師，乃當年老兵退伍潮時，退除役官兵輔導委員會為安定軍心，而安插進各機關就業者之一，當時採軍醫特考擔任醫師者共有1300餘人，即是所謂「總統牌」醫師，衛生福利部應徹底清查，以維病患權益。

林俊憲指出，這些所謂「中正牌」或俗稱「總統牌」的醫師，是當年蔣經國主持的退輔會，在「醫師法」施行前，安排這些軍醫體系的軍官透過特種考試取得醫師執照，且特考內容簡直是為這些軍醫所設計，從民國52年到64年間，共產生1300餘位總統牌醫師。

林俊憲接著說，總統牌醫師未如正統醫師，沒經過專業醫學教育及訓練，簡直是鑽漏洞進來的密醫，是戒嚴時代產物，這些醫師當然不會看診，年事已高者還出租牌照，但當年衛生署無法掌握這些醫師的存在，應清查、標明，並修法禁止健保給付、看診或擔任負責人。

衛福部醫事司科長呂念慈表示，這些醫師是經「國軍醫事人員職業資格特種考試條例」考試合格領有醫師證書，只要有執業的都能掌握，但無法對特種與否辨別，衛福部有責成地方衛生局清查密醫、租牌或高齡執業醫師，且醫事人員須定期受教育才能維持執照。

考試院考選部首席參事李震洲表示，考選部辦理各種考試都訂有法源依據，這些醫師考試資格為曾任軍醫滿10年、退役官階中尉以上，且曾受軍中醫事專業訓練連續1.5年以上，而考試專業科目除憲法外，皆與當年醫師專技高考無二致，會提供相關資料給予衛福部清查。