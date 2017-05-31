南向對抗與中經濟密切化？ 林全：其實不是的

2017-05-31 20:44

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「台商端午節座談聯誼活動」晚間在桃園市中壢區南方莊園舉辦晚宴，行政院長林全也出席致意，他說，外界臆測「南向政策」是對抗台灣與中國經濟關係密切化？其實不是的！政府希望讓台灣有更多選擇，也不會放棄跟對岸的經濟關係。

林全分析，台商在中國的發展，因1990年代台灣的匯率、工資上升、房價狂飆等問題，才讓商人大量移往中國或東南亞國家，其中中國因80年代後經濟開放，更成為非常好的投資地點，如今台商不僅對中國、也對台灣經濟有非常重要而珍貴的貢獻。

林全說，台商面臨許多挑戰，若以海外製造、台灣接單，出口到各國的新經濟發展模式，就要設法維持成長，若只是複製台灣經驗，難以持久成長，勢必要能跟台灣更好的連結，研發、製造、管理、通路，才能創造台商的競爭力。

因台商到海外投資，出現就業、產業轉型等問題，林全說，台灣應該要走向全球化、國際化，讓兩岸維持密切且良好的經濟關係，也需要做好產業轉型等工作，提供台商更多機會、幫台商找到商機。

林全強調，政府希望交更多朋友，為台灣製造更多商業機會，積極推動「南向政策」，讓台灣有更多選擇，也不代表台灣要放棄跟對岸的經濟關係，政府希望跟對岸持續維持經濟合作，透過與對岸、各國的交流，讓台灣經濟能持續成長，產業能升級。

林全強調，政府希望創造一個沒有風險、減少變動和意外的投資環境，讓商人對於政府的政策都能預測，呼應蔡英文總統的主張，努力創造穩定的投資環境，讓台灣的經濟升級，帶領商人與民眾繼續前進。