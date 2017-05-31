綠營新星直逼前浪！這兩位縣市首長首度擠上5星

新竹市長林智堅。（照片由新竹市府提供）

2017-05-31 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕《遠見雜誌》今天公布2017年「縣市長施政滿意度調查」，共有7首長登5星，其中桃園市長鄭文燦和新竹市長林智堅，是首度躋身五星俱樂部的新秀。

遠見雜誌以「長江後浪推前浪 綠營新星誕生」說明此事趨勢。遠見表示，成功爭取到桃園鐵路地下化、捷運經費，及讓民眾足等待20年之久的機場捷運順利通車，皆讓桃園人對市政格外有感使鄭文燦的滿意度和施分數雙衝破7字頭。相較於同為綠營的陳菊、賴清德，鄭文燦滿意度和施政分數雖略遜一籌，但觀察代表負評不滿意度，鄭文燦只有10.6％，低於陳菊和賴清德，顯見鄭文燦的人氣可與綠營天王平起平起坐。

另一位聲勢直逼前浪的後起之秀是林智堅。遠見表示，回顧《遠見雜誌》2015年民調，當時上任才半年多的他，滿意度只有37.4％，施政分數也僅62.2分，在22縣市中敬陪末座，但今年42歲的林智堅，展現了年輕市長衝勁，他在2016、2017連續兩年都拿下滿意度和施政分數的最佳進步獎，最終飆上了70.0％和72.9分分的高水位。更值得一提是，綜觀眾百里侯們不滿意度，林智堅大降14個百分點，降幅全台最大，只有 9.7％，也成為唯一不滿意度到的「最低負評首長」。

此外，遠見表示，今年綠營另有一顆後勢看漲的政治新星！基隆市長林右昌雖未擠進5星，但連續兩年滿意度、施政分數都大幅進步，不滿意也明顯減少。繼2015年初上任時，逐鴨子划水去4顆星，今年再進步到4.5星，叩關5星只差臨門一腳。

遠見雜誌今年縣市長施政滿意度調查結果出爐，根據21縣市八大施政項目（教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業）進步做星級評比並分級。