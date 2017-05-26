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立院三讀 旅館隱匿通報毒趴 最重勒令歇業

2017-05-26  11:47

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院會今三讀通過「毒品危害防制條例部分條文修正案」，要求摩鐵、觀光旅館等特定營業場所，須負毒品防制與通報責任，若是匿報，可能被罰100萬元，最重將被勒令歇業。

今年1月，土豪哥等人在W飯店開毒趴，導致郭姓小模命喪黃泉，體內驗出多種毒品，本案暴露毒蟲利用隱蔽性高的飯店、摩鐵開趴。法務部遂參考瑞典推動俱樂部防制毒品經驗，提出修法。

依新修條文規定，特定營業場所應於入口標示毒品防制資訊，載明持有毒品者不得進入；該營業場所還須指派從業人員參與防毒訓練，只要發現疑似施用或持有毒品者，就應通報警察機關；若未依前述規定，地方政府可命其限期改善；未改善則可開罰5萬至50萬元，並得按次裁罰。

要是特定營業場所「知悉」有人在內施用或持有毒品而未通報，地方政府得開罰10萬至100萬元；情節重大者，更可令其停業6個月到1年半，甚至是勒令歇業；至於特定營業場所的種類，則授權由法務部會商相關機關訂定。此外也規定法務部應設置基金推動防毒，基金收入除預算撥款，還包括依毒品罪所科處之罰金、罰鍰、追徵款項。

民進黨立委段宜康質疑，這是非常強烈的規範，業者哪有能力執行？會不會流於形式？法務部政次陳明堂回應，業者是否「知悉」的舉證責任在執法人員。

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  • 立法院會今三讀通過「毒品危害防制條例部分條文修正案」，旅館隱匿通報毒趴 最重勒令歇業，圖為今年2月警方臨檢W飯店。（資料照，記者邱俊福攝）

    立法院會今三讀通過「毒品危害防制條例部分條文修正案」，旅館隱匿通報毒趴 最重勒令歇業，圖為今年2月警方臨檢W飯店。（資料照，記者邱俊福攝）

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