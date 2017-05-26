餐會大老們缺席切割扁？ 他出面這樣解釋...
2017-05-26 08:03
前總統陳水扁出席凱達格蘭基金會募款餐會。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕去年前總統陳水扁出席凱達格蘭基金會募款餐會，不少民進黨大老也都到場捧場，不過今年阿扁事前高調宣布將會出席餐會，綠營新系大老邱義仁、陳菊、賴清德等都未到場，外傳是新系挺小英，積極切割阿扁，但民進黨立委黃偉哲解釋，他沒有聽到上頭有指示大家不要參加，應該是大家都有各自的行程。
《時報周刊》報導，去年凱達格蘭基金會的感恩募款餐會上，主桌坐了邱義仁、陳菊、賴清德、林佳龍等綠營重量級人士，當時阿扁也不能進入會場，但這些綠營重量級人士都特地進去小房間問候阿扁，但今年這些人都沒參加，開始有「新系挺小英，積極切割阿扁」的謠言傳出。
民進黨立委黃偉哲指出，陳菊與賴清德不只一次公開呼籲特赦阿扁，他們支持阿扁是沒什麼好懷疑的，黨內現在對於特赦阿扁已有共識，就只差在「積極推動」與「不積極推動」。
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