| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
急尋！今彩539頭獎800萬還沒領 本月底即將截止 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

大法官同婚釋憲 民進黨嘉縣黨部要求立專法

2017-05-25  18:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕大法官審理同性婚姻聲請釋憲案，昨做出釋字第748號解釋，指民法未保障同性婚姻違憲；民進黨嘉義縣黨部今天召開執行委員會，會中多位執委反應基層反對同性婚姻，縣黨部主委林沐惠裁示將同性婚姻另訂專法保障婚姻平等權，而不必為同性婚姻修改民法，函請民進黨中央黨部和立法院黨團，不動民法，另修專法處理。

民進黨嘉義縣黨部主委、嘉義縣議員林沐惠表示，他堅決反對修改民法，不能為少數同性婚姻翻修民法，顛覆傳統家庭倫理與婚姻制度，不能因為同志要蓋房子而拆掉民法的屋頂，因為修民法工程浩大，影響後代子孫及種族價值觀甚大，只要同婚立專法就能保障財產繼承，婚姻子女教養問題及醫療權益保障，更沒有所謂歧視同志的問題，但他認為人人平等基本人權亦應保障，故主張要求立法院另立專法來保障同性婚姻財產和人權。

廣告
  • 民進黨嘉義縣黨部主委、嘉義縣議員林沐惠。（記者林宜樟攝）

    民進黨嘉義縣黨部主委、嘉義縣議員林沐惠。（記者林宜樟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同婚釋憲 同性婚姻 林沐惠 民法
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：大法官同婚釋憲 民進黨嘉縣黨部要求立專法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.