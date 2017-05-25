立院初審通過 卸任總統副總統禮遇金剩8萬元

2017-05-25 16:19

〔記者曾韋禎／台北報導〕為做年金改革的表率，副總統陳建仁曾引述總統蔡英文表示，卸任後的正、副元首禮遇條例比照一般的公務員退休金就好。立法院司法及法制委員會今審查通過「卸任總統副總統禮遇條例」，將卸任總統、副總統禮遇金從25萬、18萬元大砍至8萬元。

陳建仁在1月20日上節目時表示，蔡英文曾說，以後禮遇條例就是領一般的公務員的退休金就好。民進黨立委劉世芳因此提案，將卸任總統、副總統禮遇金均砍至8萬元。

民進黨立委段宜康解釋為什麼會砍至8萬元？因為年金改革後，就算是最高層級的政務人員採納其版本的話，就是7萬6200元；這任職幾年就領幾年，不是退休金，所以也不必嫌太少。

他表示，若完成修法，原本前副總統連戰領取政務人員「退職酬勞金」的「政務人員退職撫卹條例」也會修正，以卸任副總統禮遇金做為上限，所以連戰也會改領8萬元。

民進黨立委葉宜津認為，卸任總統、副總統又不只有禮遇金，還有事務費用，但都卸任了還需要辦什麼公？卸任總統公辦得愈少愈好，錢一多就會作怪。

不過國民黨立委多持反對意見。楊鎮浯表示，卸任禮遇給多或少，是代表國家對於卸任元首的肯定，難道我們寒酸到只值8萬元？不該讓聊天的話成為天條；王育敏反對一時興起的修法，還是要有應有的尊重；吳志揚批評，不該用任何理由縮減卸任總統、副總統禮遇，他反問，何不直接砍到3萬2160元？這是沽名釣譽，省不了錢，也劃錯重點。

司委會最後審查通過劉世芳版草案，但須交付朝野協商。若未來完成三讀，包括李登輝、馬英九、吳敦義，以及蔡英文、陳建仁卸任後，都只能領8萬元。