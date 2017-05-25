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政院通過節電獎勵 林全：今夏供電面臨挑戰

2017-05-25  11:27

〔記者李欣芳／台北報導〕6月夏季電價將屆，行政院院會今天通過「夏月節電大作戰」方案，中央、地方及台電今夏3路總動員，地方政府將加強百貨、飯店、大賣場等商業服務業表燈用電稽查，室內溫度不得低於26度，8月底前登錄參加夏季節電獎勵金的民眾，住宅用電每度折扣0.8元。

行政院長林全上午主持院會表示，每一年夏天，特別是這幾年，電力供給都有吃緊狀態，但節電其實是平常養成的生活習慣，也是對於綠色、永續、環保的基本價值觀及態度，因此節電不應只在電力吃緊的夏天才做，平常就該落實此習慣。今年夏天供電確實具挑戰，但這是很好的機會來檢視及檢討目前節電工作的落實。

林全說，也希望透過這次「節電大作戰」作法，引導民眾與產業改變用電行為，他指示， 今年夏天節電作戰，請各部會配合經濟部所規劃的應變機制，落實執行停用、減用非必要的照明、空調及事務機用電等措施。

至於中長期的節電工作，林全說，包含提高能源效率標準、馬達、冷氣等耗能設備輔導汰換、相關節能管理、引進民間資源擴大參與節電工作，以及中央及地方政府廣泛宣導，提供民間更多創意等，希望都能做最好的規劃，繼續推動。

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  • 政院通過節電獎勵，行政院長林全：今年夏天供電確實具挑戰，但這是很好的機會來檢視及檢討目前節電工作的落實。（資料照，記者王藝菘攝）

    政院通過節電獎勵，行政院長林全：今年夏天供電確實具挑戰，但這是很好的機會來檢視及檢討目前節電工作的落實。（資料照，記者王藝菘攝）

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