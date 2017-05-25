台灣布農族歌手 華府認老鄉
2017-05-25 11:18
台灣布農族歌手王宏恩與族人沈德來牧師在雙橡園相見歡。（記者曹郁芬攝）
〔駐美特派員曹郁芬／華府二十四日報導〕全世界只有四萬名的布農族人，沒想到曾經獲得台灣金曲獎「最佳方言男歌手」獎的王宏恩，居然可以繞過大半個地球在華府認老鄉，和同樣來自台東延平鄉的布農族牧師沈德來相見歡！
來自臺灣的歌手王宏恩、黃昺翔以及樂團「吉那罐子」，今天把台灣活潑多元的音樂風貌帶進雙橡園，以臺灣布農族語、閩南語、客語以及中文獻唱，饒舌、龐克再加上獵人出征曲，讓歷史悠久，習慣了正式外交邀宴的雙橡園變得青春、熱鬧。
王宏恩特別請了同樣出自布農族的沈德來牧師當翻譯，解釋布農族的習俗和歌曲的意涵。原來目前在巴爾的摩中華基督教會做主任牧師的沈德來，他的父親在村子裡也是牧師，與王宏恩的父母是朋友。
代表台灣新世代的黃昺翔是2016金曲獎「最佳重唱組合」的得主，而獲2017金曲獎提名「最佳樂團獎」的「吉那罐子」今天則以客語歌曲為主打。
他們這次是參加由文化部贊助、駐紐約臺北文化中心協辦、P2TW, Inc.主辦的台美流行音樂「Hello Taiwan! 2017巡迴演唱會」。第一次來到雙橡園的年輕歌手和音樂家都對這個常在新聞上出現的外交勝地充滿好奇與興奮，四處留影做紀念。
他們二十五日晚還要在華府 Hill Center演出一場，然後赴費城、紐約、波士頓演出，並在紐約參與全美最大的台灣節慶活動Passport to Taiwan的演出。
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