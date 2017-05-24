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同婚釋憲內幕 新提名大法官成關鍵
2017-05-24 21:47
〔記者蘇芳禾／台北報導〕眾所矚目的同婚釋憲今天落幕，雖然已經做出民法違憲的宣告，讓挺同陣營歡欣鼓舞。據了解，這次釋憲在大法官會議中也呈現分歧，新政府提名的大法官大部分都持「民法違憲」立場，而馬政府時代提名的則相反。蔡政府在提名大法官過程中，一定程度針對大法官的「進步性」進行了評估，這也是今天的釋憲能夠過關的關鍵之一。
「關鍵就是方法論。」黨政高層表示，釋憲的作用在於收攏法理，讓大家回到事件本身，也較不至於出現妖魔化同性關係的言論，純粹就法理進行辯論，也讓問題可以慢慢聚焦，不像過去正反雙方總是各說各話、互貼標籤，最後還是要叫總統蔡英文「踹共」的對立狀態。而在釋憲結果決定後，後續的修法也才能夠針對法理進行辯論，而非重複仇恨言論。
此外，過去的釋憲案並非每一案都高調處理，但3月24日憲法法庭針對同性婚姻所進行言詞辯論，卻以網路同步「直播」，讓大家參與，讓各方陳述意見，不同於過去多採書面審理，都有一定的考量與評估在其中。
對於外界爭論到底最後要修民法還是專法？相關人士分析，不管立法技術如何，都不能違背平等的標準，「對大法官來說， 就是民法違憲，其他問題在憲法上沒有意義。」
至於之前被批為「民調治國」，因為反同、挺同比例翻轉，導致推動婚姻平權步調趨緩，黨政人士則澄清，如果什麼事情都看民調決定，「那什麼都不用做了」。
不過，釋憲結束後，也意味著戰場將回到立法院。黨政人士認為，民進黨立委蔡易餘的修法版本，應該最能夠折衷專法派、民法派的想法，也就是在民法中增設「同性婚姻」專章。不過後續立法仍要看立法院的角力。
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