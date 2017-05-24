加拿大建國150年 加航將在台設點

2017-05-24 16:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕加拿大為慶祝建國150周年紀念，駐台代表處將舉辦一系列活動，包含加拿大航空開航、民間服飾品牌旗艦店也將在台北101開幕。辦事處代表馬禮安表示，台灣是加拿大第11大貿易夥伴、亞洲第五，加拿大與台灣間已建立穩固關係，未來將努力深化這個基礎。

加拿大駐台代表處今舉辦150周年記者會，包含辦事處代表馬禮安、貿易暨投資處代表榭大衛、加拿大航空代表與國會議員皆出席。代表處並舉辦體驗加拿大影片甄選競賽，第一名可獲得台北溫哥華來回機票一張，邀請民眾共襄盛舉。