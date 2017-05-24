吳敦義2018要推夢幻隊 傳「奇兵」有這些...

吳敦義當選國民黨主席後強調，2018年選舉應提早布局，重中之重是雙北，全國有可能、有潛力參選者，幾乎都在他腦海中。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-24 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義當選國民黨主席後強調，2018年選舉應提早布局，重中之重是雙北，全國各縣市有可能、有潛力參選者，幾乎都在他腦海中，而有媒體就將可能的口袋名單，一一點名。

《聯合報》報導，綜合黨內目前提出的各種觀點，在雙北市長部分，由兩位前行政院長江宜樺和張善政分進合擊。此外，朱立倫選台北市長、搭配新北侯友宜也是一組考慮。

台北市長部分，被點名的有 立委曾銘宗、前交通部長葉匡時，而立委蔣萬安更被視為可以引爆首都的秘密武器。

新北市方面，朱立倫安排副市長侯友宜接棒；而倍受矚目的還有前台北縣長周錫瑋是否復出；江宜樺、前內政部長李鴻源若出線，預期將刮起一陣旋風。

桃園市部分，由洪秀柱或郝龍斌出征被列入考慮。但有另類思考，讓曾銘宗到桃園參選，甚至讓出生於桃園的花蓮縣長傅崐萁，對決鄭文燦。

台中市方面，立委江啟臣是目前鎖定的第一人選，但立委盧秀燕及前立委楊瓊櫻都受到關注。

嘉義市部分，不分區立委王育敏有可能收復失土。

至於台南市，前市警局長陳子敬目前被視為最佳人選，不過也有人支持連勝文到連家的發源地台南市參選，塑造國民黨重新再起的態勢。

高雄市部分，目前黨內評估，前北農總經理韓國瑜若參選高雄，國民黨就能南北串聯戰線，呈現出不一樣的氣勢。