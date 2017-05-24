視導漢光演習 馮世寬這身裝扮超吸睛…

國防部長馮世寬（左2）視導漢光演習（軍聞社）

2017-05-24 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕國軍「漢光33號」演習昨天起一連舉行5天的實兵演練，國防部長馮世寬前往視導，他身著最新的數位迷彩野戰服、腳穿「CB-103綠色麂皮野戰靴」，一身帥氣打扮，引起官兵注意。

綜合媒體報導，馮世寬帥氣裝扮前往陸軍航空601旅、空軍防空飛彈群等單位，聽取戰場簡報，瞭解部隊動態與操演實況。

馮世寬穿這款麂皮野戰靴是205兵工廠研發，「鞋面採用柔軟牛皮及透氣網布製作，鞋墊為高彈力立體足弓墊，增加穿著舒適性及持久性，並經陸軍特戰指揮部多次長距離山隘行軍訓練驗證，行軍不磨腳且可保持良好透氣性與舒適性」。市價約3000元，可能將全面換發給國軍官兵。