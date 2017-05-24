柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
週刊報導，柯文哲問妻子陳佩琪「家裡有沒有2000萬元？」當下她氣到一度嗆說，乾脆離婚好了！（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲又為了錢頭痛？今年的台北燈節移師西門町，話題十足也大獲好評，柯文哲支持度也因此回升，不過週刊報導，這次燈節卻讓柯P相當頭痛，因為經費狂燒1億2000萬元，超支近2000萬，還不知該怎麼核銷，有知情人士透露，柯P回家為此問妻子陳佩琪「家裡有沒有2000萬元？」當下她氣到一度嗆說，乾脆離婚好了！
《鏡週刊》報導，台北燈節檢討報告日前出爐，9天花費1億2000萬元，其中公務預算約5400萬元，其餘民間贊助，仍超支近2000萬元，讓柯P很傷腦筋。知情人士透露，柯P有次在家問陳佩琪，家裡有沒有2000萬元？並坦承因為燈節錢花太凶，市府需多付2000萬。當下陳佩琪氣炸，一度嗆說乾脆離婚好了，還說若要跟她拿2000萬，只能拿房子去扺押，去還公家的錢，反問柯「你是不是腦袋不清楚？」
報導提到，陳佩琪的友人透露，柯P因選舉收受未成年的政治獻金，上月遭監察院罰款62萬元，陳佩琪拿私房錢代繳，這次又向家裡要2000萬，陳跟友人抱怨，監察院的罰款她還付得起，但燈會搞到要市長要付2000萬，實在太離譜，當初勝選的人如今被搞到快破產！甚至說不想再當市長夫人了，犯不著讓自己和小孩跟著他跳懸崖。
對此，北市府發言人劉奕霆回應，柯確實有跟妻子提燈節預算透支的事，柯認為今年燈節辦得很成功，但造成廠商虧損感到抱歉。而得標廠商集智館政策總監梁學渡則說，早有心理準備今年預算會超支，參與協辦的燈會團隊會自行吸收透支的部分，不會讓柯文哲付錢。
今年的台北燈節人潮洶湧。（資料照，記者廖振輝攝）
台北柯文哲和妻子陳佩琪有時會一起出席活動。（資料照，記者簡榮豐攝）
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