向國際宣告！同婚釋憲將揭曉 同步發英文版

2017-05-23 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官審理北市府及同運人士祁家威聲請同婚釋憲案，24日將公布解釋，並同步發布英文版釋憲文。祁家威表示，相信大法官將會宣示以民法保障同婚，發布英文版的用意，就是向國際宣告台灣是亞洲第一個同婚合法的國家。

律師：大法官可能做警告性解釋

這宗釋憲案起於祁家威與男伴登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞，他認為民法的婚姻規定使同性別二人間不能成立法律上婚姻關係，有違憲之虞，因此聲請釋憲。台北市政府民政局也因對民法相關規定有所疑慮聲請釋憲，大法官合併兩案審理。

大法官將於24日下午4點將公布同婚釋憲結果，預計以中英文新聞稿發布，是首度同步公布英文版釋憲文。據《蘋果》即時新聞報導，祁家威認為，大法官有超過6成的機率會宣示以民法保障同婚，3成機率另立專法，1成機率不准同婚。他表示，相信同步發布英文版釋憲文，就是為了向國際宣告，台灣是亞洲第一個以法律保障同婚的國家。

法官錢建榮受訪分析，大法官已針對同婚釋憲召開言詞辯論，這種情況通常會宣告法令違憲；而他同樣認為，宣示以民法保障同性婚姻的機率較大，另立專法的機率較小。

不過，律師黃帝穎則認為，大法官若直接宣告違憲，恐對現行制度衝擊太大，他認為可能會採取折衷方案，做出「警告性解釋」，宣示現行條文與憲法保障意旨「未盡相符」，要求立法部門檢討改進，不會宣告要修民法或立專法，問題仍會回到立法院。