向國際宣告！同婚釋憲將揭曉 同步發英文版
2017-05-23 23:58
〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官審理北市府及同運人士祁家威聲請同婚釋憲案，24日將公布解釋，並同步發布英文版釋憲文。祁家威表示，相信大法官將會宣示以民法保障同婚，發布英文版的用意，就是向國際宣告台灣是亞洲第一個同婚合法的國家。
律師：大法官可能做警告性解釋
這宗釋憲案起於祁家威與男伴登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞，他認為民法的婚姻規定使同性別二人間不能成立法律上婚姻關係，有違憲之虞，因此聲請釋憲。台北市政府民政局也因對民法相關規定有所疑慮聲請釋憲，大法官合併兩案審理。
大法官將於24日下午4點將公布同婚釋憲結果，預計以中英文新聞稿發布，是首度同步公布英文版釋憲文。據《蘋果》即時新聞報導，祁家威認為，大法官有超過6成的機率會宣示以民法保障同婚，3成機率另立專法，1成機率不准同婚。他表示，相信同步發布英文版釋憲文，就是為了向國際宣告，台灣是亞洲第一個以法律保障同婚的國家。
法官錢建榮受訪分析，大法官已針對同婚釋憲召開言詞辯論，這種情況通常會宣告法令違憲；而他同樣認為，宣示以民法保障同性婚姻的機率較大，另立專法的機率較小。
不過，律師黃帝穎則認為，大法官若直接宣告違憲，恐對現行制度衝擊太大，他認為可能會採取折衷方案，做出「警告性解釋」，宣示現行條文與憲法保障意旨「未盡相符」，要求立法部門檢討改進，不會宣告要修民法或立專法，問題仍會回到立法院。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 談改革陣痛 總統：未來回頭看 一切都值得
- 若明選新北市長 TVBS民調：侯友宜小贏賴清德
- 推動完成訴訟、組織金字塔化
- 提前交接？ 吳：看洪意見 洪：照制度8月
- 漢光實兵演練》反制中國突襲 阿帕契熱加油熱掛彈
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- WHA開議 美、德、澳發言挺台灣
- 前任007羅傑摩爾過世 享壽89歲
- 泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸
- 新北25電子遊戲場申請案 全否准
- 證交所︰陽明今恢復融資券交易
- 彭斯演講 反川普畢業生集體離席
- 南投無醫學中心 議員促縣府爭設
- 3海軍士官揩油 貪污罪判刑
- 宜縣蓋原民會館 9千萬還沒著落
- 亞莉安娜恐攻不只1人犯案！ 活抓第2人身份是...
- 全聯出包怪舒跑？ 舒跑小編說話了……
- 小S感謝蔡康永 開啟不一樣人生
- 女駕駛倒車衝撞嬰兒車 移車竟又再撞一次…
- 放下恨愛助人 許有為獲總統教育獎
- 自閉女畫說內心世界 獲總統教育獎
- 舊城活動中心劇場競圖 野台概念獲首獎
- 謠言終結站》 一餐吃肉一餐吃飯速減重？ 「瘦」不了的錯誤
- 悅讀看棒球 中信送職棒門票
- 反武荖坑設殯葬區 自救會抗議
- 大溪這里變美麗！ 他們攜手打造「祕境茶花園」
- 〈廢核救家園〉欲開放核食？ 政府頻頻在洗腦
- OPEC減產協議延長 減產數量應會擴大
- 醫療照護人力荒 58K找無人
- 《自由廣場》大一學生談政大蔣銅像
- 3頭蛇? 川普出訪 網友接力KUSO
- 跟單23億 國泰證主管被解職
- 阿達遭春風飛刀暗算 是因這件事
- 《中英對照讀新聞》Women are more controlling and aggressive than men in relationships 女性在關係上比男性更愛控制、更具侵略性
- 國外機師可短暫休憩 機師工會盼修法
- WHA閉門會議 2友邦發言挺台
- 端午連假免收費時段挨轟 交通部不讓步
- 和碩童子賢：期許今年重啟成長
- K歌她當眾摸鳥 被帶去嘿咻不算性侵
- 高行健獲頒台師大名譽博士
- 日職》王牌也救不了羅德 工藤監督奪生涯200勝
- 副機師爆料 虎航機師執勤睡覺
- 自由廣場》原來馬英九是罪魁禍首
- WHA拒台 》陳時中：中國用政治污染健康人權
- 支持壘球運動 蔡英文27日將為企聯女壘開球
- 台幣狂升1.58角 收30.052元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：向國際宣告！同婚釋憲將揭曉 同步發英文版
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分