蔡啟芳喊話特赦阿扁 不惜與蔡易餘「斷絕關係」

2017-05-22 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁出席凱達格蘭基金會餐會後，特赦陳水扁的議題再度浮上檯面；前民進黨立委蔡啟芳今（22日）也在臉書上向他的兒子蔡易餘喊話，表示若不將《赦免法》排入議程，父子關係就結束。

陳水扁日前出席餐會遭到中監警告違規，前總統呂秀蓮、台南市長賴清德及獨派團體紛紛呼籲「特赦陳水扁」。蔡啟芳今天也在臉書上表示，「本人在此聲明，立院本會期蔡易餘是司委會召委，如不把赦免法之修正案排入議程，那父子關係就結束！」

蔡易餘去年5月曾提案修《赦免法》，原本總統行使特赦須針對已經判決定讞的案件，蔡易餘要求增加總統可以赦免受罪刑宣告者，免除其追訴權，不過修正案至今未在委員會討論。

對於特赦阿扁，府方回應表示，「最大原則是不讓人民在這議題上持續對立」，現階段會全力確保陳水扁有最好的醫療照顧，能早日恢復健康。